В Минске студент ударил сотрудника ОМОНа коленом в лицо, возбуждено уголовное дело

Фото из открытых источников
Образование
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17 октября проходили акции протеста с участием студентов. Во время несанкционированной акции в Минске 20-летний брестчанин в момент задержания ударил сотрудника ОМОНа коленом в лицо и попытался убежать, но не получилось, сообщается в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой.

После задержания молодой парень отрицал причастность к насилию и рассказывал, что задел сотрудника случайно.

Следователи возбудили уголовное дело за насилие в отношении правоохранителя. Теперь парню грозит отчисление из вуза и лишение свободы.

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