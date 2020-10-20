Тихановская обсудила с швейцарскими депутатами помощь белорусским спортсменам

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Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская в Вильнюсе обсудила с депутатами парламента Швейцарии варианты помощи белорусским спортсменам, пострадавшим на родине из-за своих политических взглядов, а также возможное участие этой страны в переговорах по выходу Беларуси из политического кризиса.

«Тихановская поблагодарила собеседников за санкции, которые Швейцария приняла в отношении лиц, поддерживающих режим. А также подняла вопрос помощи белорусским спортсменам, репрессированным за свои политические взгляды», — говорится в сообщении в официальном телеграм-канале экс-кандидата в президенты в понедельник.

Во встрече приняла участие известная белорусская спортсменка, трехкратный призер Олимпийских игр по плаванию Александра Герасименя, недавно возглавившая Фонд спортивной солидарности. Речь шла о потенциальном диалоге с Международным Олимпийским комитетом, штаб-квартира которого находится в швейцарской Лозанне, передает Интерфакс-Запад».

Во время встречи стороны обсудили также ситуацию с Натальей Херрше – гражданкой Швейцарии, которая родилась и выросла в Орше. 19 сентября она была задержана в Минске и получила административный арест. Позже было начато уголовное преследование. Правительство и посол Швейцарии занимаются вопросом ее освобождения.

Ряд стран ЕС признает Тихановскую в качестве лидера оппозиционных сил Беларуси. С ней встречались, в частности, президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель.

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