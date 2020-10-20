За соцпоощью в Витебской области обратились 10000 одиноких пенсионеров и инвалидов

Витебская область
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В Витебской области за социальной помощью по доставке продуктов питания и лекарств уже обратились 10000  одиноких пенсионеров и инвалидов. Такое заявление сделала главный специалист управления социальной поддержки и стационарных учреждений комитета по труду, занятости и социальной защите облисполкома Светлана Козлова, пишут «Витьбичи».

По ее словам, сейчас в Витебской области около 111 тысяч одиноко проживающих граждан, почти у 19 тысяч из них нет близких. Доставить продукты и лекарства одиноким пожилым людям и инвалидам помогают социальные работники области, волонтеры и активисты ОО «БРСМ».

Заявку на оказание подобных услуг можно подать в территориальный центр социального обслуживания населения по месту жительства. В течение двух­-трех дней товары первой необходимости доставят людям нетрудоспособного возраста (в первую очередь ветеранам, инвалидам 1-­й и 2-­й групп, а также тем, кто находится на самоизоляции).

На сайтах территориальных центров организовано также онлайн­-консультирование, размещены рекомендации по адаптивной физкультуре для лиц старшего возраста, профилактике COVID-­19. Сотрудники Витебского медицинского государственного университета осуществляют методическое сопровож­дение пожилых граждан, которые имеют возможность обучаться не выходя из дома, зайдя в соответствующие разделы сайтов. В каждом ТЦСОН работает колл-­центр, куда можно позвонить по проблемному вопросу.

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