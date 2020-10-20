В Новополоцке совершен наезд на пьяную женщину

Вечером 18 октября водитель 1979 года рождения, который управлял «BMW», в районе дома 11 по улице Молодежной совершил наезд на 71-летнюю женщину. Пешеход находилась в состоянии алкогольного опьянения и переходила дорогу не в установленном месте. В больницу пострадавшая доставлена водителем указанного автомобиля, передает ГАИ УВД Витебского облисполкома в соцсетях.

Госавтоинспекция в очередной раз обращает внимание пешеходов, что переходить дорогу необходимо в специально отведённых для этого местах. При этом следует убедиться, что водители транспортных средств остановились и пропускают вас.