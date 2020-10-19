В Минске прошли акции пенсионеров — противников и сторонников Лукашенко

Фото: gazeta.ru
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Акции пенсионеров, противников и сторонников президента Александра Лукашенко прошли в Минске. Оппозиционная акция оказалась многочисленнее провластной.

Как сообщали очевидцы и СМИ, участники обеих акций собрались на площади Независимости у Красного костела.

Серьёзных конфликтов между ними не произошло. Правоохранительные органы не препятствовали шествиям.

Вскоре колонна пенсионеров под бело-красно-белыми флагами (противники Лукашенко) покинула площадь и направилась по проспекту Независимости в сторону центра города. По свидетельствам очевидцев, в ней собралось несколько тысяч человек.

Их оппоненты, в основном ветераны правоохранительных органов, погранвойск, провели небольшой митинг на площади. Затем они колонной до тысячи человек с государственными флагами Беларуси направились следом по тому же маршруту, передает агенство «Интерфакс-Запад».

Они догнали пенсионеров из первой колонны в районе площади Победы. Здесь они возложили цветы у монумента Победы и начали расходиться. Некоторые участники направились к стоящим неподалёку автобусам, на которых их централизованно подвозили к месту сбора.

Колонна с бело-красно-белыми флагами прошла дальше — до площади Якуба Коласа. Здесь марш оппозиционных пенсионеров завершился. Некоторые участники ещё остаются на площади.

 

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