Науседа: Координационный совет важен для диалога с властями Беларуси о перевыборах

Главное
Опубликовано

Президент Литвы Гитанас Науседа считает Координационный совет важным органом для поддержания диалога с властями Беларуси с целью проведения новых президентских выборов в этой стране.

«Координационный совет (КС) Беларуси — важный институт оппозиции, способный поддерживать диалог, ведущий к новым, демократическим выборам», — сказал Науседа в понедельник на встрече с председателем Национального совета Швейцарии Изабель Море.

Глава Литвы подчеркнул, что «судьбу Беларуси должна выстраивать исключительно воля белорусского народа».

Как сообщает президентский офис, во время встречи Науседа выразил опасения в связи с тем, что политика России остается важным фактором, не позволяющим Беларуси суверенно принимать решения о своем будущем, передает агенство «Инткрфакс-Запад».

«Литва приветствует решение Швейцарии присоединиться к санкциям ЕС в отношении высших должностных лиц Беларуси и, в свою очередь, также расширяет национальные санкции. Литва вместе с Латвией и Эстонией включила в список еще 100 человек», — говорится в сообщении.

Как отмечает президентский офис, с главой швейцарского парламента также обсуждались вопросы, связанные с Белорусской АЭС в Островце, укрепление литовско-швейцарского сотрудничества, борьба с климатическими изменениями, последствия пандемии коронавируса.

Как известно, экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская после прошедших 9 августа выборов переехала в Литву. С ней встречались президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель.

🔥 Подпишитесь на «Витебский Курьер» в Facebook , Telegram, Instagram, Vkontkte

«Больше всех возмущался Тихановский». Новые подробности встречи в СИЗО КГБ

В Беларуси на закрытом процессе осудили силовиков, отказавшихся подавлять протесты

Что делать на Покров женщине, которая хочет выйти замуж

Покров Пресвятой Богородицы: что нужно делать, а что нельзя

«Мы не быдло, стадо и трусы. Мы живой народ, мы белорусы!»

10 народных примет о крещении ребенка

Координационный совет Науседа санкции
Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
В Минске прошли акции пенсионеров — противников и сторонников Лукашенко
Акции пенсионеров, противников и сторонников президента
077
Тихановская встретится с уволившимися белорусскими силовиками
Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская
0112
Защита Бабарико направила в КГБ ходатайство о полном прекращении уголовного преследования
Адвокаты экс-претендента на пост президента Беларуси
0114
Член президиума Координационного совета Власова вышла из тюрьмы
Лилия Власова вышла из СИЗО КГБ. Об этом сообщил Юрий
0129
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: feedback@vkurier.by Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)