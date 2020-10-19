Тихановская встретится с уволившимися белорусскими силовиками

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская приедет в Польшу и встретится с уволившимися белорусскими силовиками. В частности, она планирует встретиться с представителями белорусских силовых структур, которые «отказались исполнять преступные приказы режима» и были вынуждены уехать из страны под угрозой преследования.

Но планируют активно помогать тем, кто тоже хочет покинуть службу, – отмечается в сообщении телеграм-канала.

Уточняется, что встреча с уволившимися силовиками состоится в Центре белорусской солидарности.

Кроме того, Тихановская планирует провести встречи с главой польского правительства Матеушем Моравецким и главой президентской администрации Кшиштофом Щерским.

Также в рамках визита запланированы выступления Тихановской на открытии учебного года в Колледже Европы и в Варшавском университете на открытии обновленной программы Калиновского.

Визит Тихановской завершится встречами с послами Нидерландов и Канады и с представителями Координационного совета оппозиции.