Пьяный хулиган разбил 25 окон в Шумилинском районе

В Шумилинском районе пьяный хулиган разбил 25 окон в здании, сообщил официальный представитель УВД облисполкома Виталий Сапроненко, передает БелТА.

Инцидент произошел 17 октября в городском поселке Оболь. 20-летний местный житель после застолья, сопровождавшегося употреблением алкоголя, решил прогуляться с приятелем по поселку. Прогулка закончилась в тот момент, когда молодые люди подошли к местному ремонтируемому строению. Его недавно выкупил предприниматель и начал реконструировать под торговый объект. Как раз успел установить новые стеклопакеты, которые и привлекли внимание парня. Используя лежащие на дороге осколки кирпича, молодой человек разбил 25 окон и только потом отправился домой. Там же он вскоре был найден вызванными на место происшествия милиционерами. На момент задержания парень пребывал в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Теперь ему предстоит возместить ущерб, размер которого еще будет установлен. За хулиганство в его отношении возбуждено уголовное дело.