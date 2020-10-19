Смертельное ДТП в Полоцком районе: один из водителей был пьян

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Витебская область
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В отношении водителя за ДТП в Полоцком районе возбуждено уголовное дело, сообщила официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько, передает БелТА.

Происшествие случилось 18 октября около 14.00 на 98-м км автодороги Витебск — Полоцк — граница Латвии. 36-летний водитель Mercedes-Benz при обгоне столкнулся с двигавшемся в попутном направлении автомобилем Nissan Primera, от чего автомобили съехали в кювет.

В результате ДТП 55-летняя пассажирка Mercedes погибла на месте происшествия.

«Согласно результатам медицинского освидетельствования, наличие алкоголя в выдыхаемом водителем Mercedes воздухе составило 1,64 промилле. В его отношении возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.317 (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК. Подозреваемый задержан, с ним проводятся неотложные следственные действия», — констатировала Оксана Лазько.

Для установления обстоятельств аварии и очевидцев ДТП следователи просят всех располагающих необходимой информацией обратиться по телефону оперативно-дежурной службы УСК по Витебской области +37533 3998044 (круглосуточно).

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