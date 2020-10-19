Член президиума Координационного совета Власова вышла из тюрьмы

Фото: telegraf.by
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Лилия Власова вышла из СИЗО КГБ. Об этом сообщил Юрий Воскресенский в интервью TUT.BY. По его словам, ей изменили меру пресечения на домашний арест. Она вышла из СИЗО КГБ в пятницу вечером. Воскресенский говорит, что сам ее встретил и отвез домой, пишет TUT.by.

Лилию Власову задержали днем 31 августа. Об этом написал в своем телеграмм-канале член Совета Павел Латушко.

Из СИЗО КГБ отпустили двух человек. Одному из них, Воскресенскому, поручили готовить новую Конституцию. Кто он?

Ранее из СИЗО КГБ были выпущены политолог Юрий Воскресенский, директор компании PandaDoc Дмитрий Рабцевич, адвокат Илья Салей и политтехнолог Виталий Шкляров.

Интересно, что на прошлой неделе экс-кандидат в президенты и лидер новой оппозиции Беларуси Светлана Тихановская объявила Александру Лукашенко «народный ультиматум» и дала на его выполнение 13 дней. Одно из требований ультиматума — Все политзаключённые должны быть освобождены.

«Мы много раз говорили, что готовы к диалогу и переговорам. Но разговор за решеткой — это не диалог. Избивать свой народ после заявлений о готовности к переговорам — не диалог. Лукашенко убивает своё будущее и пытается утянуть за собой чиновников, силовиков и весь белорусский народ. Но мы этого не допустим», — заявила Светлана Тихановская.

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