В Витебской области для пациентов с пневмониями и Covid предусмотрено 1,4 тыс. коек

В медучреждениях Витебской области для пациентов с пневмониями и COVID-19 перепрофилировано 1,4 тыс. коек, сообщил журналистам начальник главного управления по здравоохранению облисполкома Михаил Вишневецкий, передает агенство «Интерфакс_Запад».

«На базе основных больниц Витебска и крупных городов для пациентов с пневмониями и COVID-19 развернуто 1,4 тыс. коек с учетом резерва, что составляет 20% от коечного фонда, который может быть перепрофилирован под эти цели. Этого достаточно, чтобы функционировать в спокойном режиме. При необходимости будем разворачивать их больше», — проинформировал Вишневецкий.

По словам начальника управления, в области отмечается рост распространения острых респираторных инфекций на 2,7% в сравнении с прошлым годом. Тенденция увеличения заболеваемости по коронавирусом наблюдается с сентября.

«Она ожидаемая, мы плавно входим во вторую волну», — сказал Вишневецкий. Он подчеркнул, что «медучреждения и медработники готовы к ее прохождению».

Ситуацию Вишневецкий назвал полностью контролируемой: в каждом учреждении здравоохранения создан достаточный запас лекарств, обеспечены 1732 точки кислородной поддержки. В штатном режиме работают шесть лабораторий, где проводят ПЦР-исследования — около 1,2 тыс. в день.