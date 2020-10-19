В Витебской области для пациентов с пневмониями и Covid предусмотрено 1,4 тыс. коек

Витебск
Опубликовано

В медучреждениях Витебской области для пациентов с пневмониями и COVID-19 перепрофилировано 1,4 тыс. коек, сообщил журналистам начальник главного управления по здравоохранению облисполкома Михаил Вишневецкий, передает агенство «Интерфакс_Запад».

«На базе основных больниц Витебска и крупных городов для пациентов с пневмониями и COVID-19 развернуто 1,4 тыс. коек с учетом резерва, что составляет 20% от коечного фонда, который может быть перепрофилирован под эти цели. Этого достаточно, чтобы функционировать в спокойном режиме. При необходимости будем разворачивать их больше», — проинформировал Вишневецкий.

По словам начальника управления, в области отмечается рост распространения острых респираторных инфекций на 2,7% в сравнении с прошлым годом. Тенденция увеличения заболеваемости по коронавирусом наблюдается с сентября.

«Она ожидаемая, мы плавно входим во вторую волну», — сказал Вишневецкий. Он подчеркнул, что «медучреждения и медработники готовы к ее прохождению».

Ситуацию Вишневецкий назвал полностью контролируемой: в каждом учреждении здравоохранения создан достаточный запас лекарств, обеспечены 1732 точки кислородной поддержки. В штатном режиме работают шесть лабораторий, где проводят ПЦР-исследования — около 1,2 тыс. в день.

🔥 Подпишитесь на «Витебский Курьер» в Facebook , Telegram, Instagram, Vkontkte

«Больше всех возмущался Тихановский». Новые подробности встречи в СИЗО КГБ

В Беларуси на закрытом процессе осудили силовиков, отказавшихся подавлять протесты

Что делать на Покров женщине, которая хочет выйти замуж

Покров Пресвятой Богородицы: что нужно делать, а что нельзя

«Мы не быдло, стадо и трусы. Мы живой народ, мы белорусы!»

10 народных примет о крещении ребенка

Витебск коронавирус в Беларуси Михаил Вишневский
Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
Игроки «Витебска» получили сроки от одного до трех лет ограничения свободы за участие в договорных матчах
Игроки «Витебска» получили сроки от одного до трех
0111
В Витебске прошел конкурс водителей трамваев
В Витебске прошел городской конкурс профессионального
0229
Какие новые микрорайоны появятся в Витебске до 2025 года?
В Витебске до 2025 года должны появиться новые микрорайоны.
0276
Чем пытались отравить детей в Витебской области?
Во время проверки витебского предприятия, оказывающего
0285
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: feedback@vkurier.by Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)