Виталия Шклярова выпустили из СИЗО

Его отпустили спустя полторы недели после встречи группы арестованных оппозиционеров с Лукашенко. Шклярова, который провел в СИЗО более двух месяцев, освободили под личное поручительство координатора штаба Виктора Бабарико.

Шклярова освободили под личное поручительство политолога и координатора оппозиционного штаба Виктора Бабарико Юрия Воскресенского, который, в свою очередь, вышел из СИЗО после встречи с Александром Лукашенко, пишет rbc.ru.

Шклярова задержали в Гомеле 29 июля, а затем доставили в Минск. Он является подозреваемым по уголовному делу в отношении Сергея Тихановского — незарегистрированного кандидата в президенты Беларуси, который сейчас также находится под следствием. В штабе Тихановского утверждали, что Шкляров на него не работал.

«У нас в штабе никто не слышал о том, чтобы он работал у него. Может быть, когда-то контакты с Тихановским у него и были, но об этом никто не знает, и я не думаю, что он бы отказывался их признавать», — говорила пресс-секретарь Светланы Тихановской Анна Красулина. После ареста мужа Тихановская сама выдвинулась на выборы и стала единым кандидатом от оппозиции.

Виталий Шкляров, уроженец Гомеля, жил в США. Он позиционирует себя как «американский, немецкий и российский политический консультант, политтехнолог, советник избирательных кампаний Барака Обамы, Берни Сандерса, Ангелы Меркель, Ксении Собчак, Дмитрия Гудкова».