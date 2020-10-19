На Светлогорском ЦКК, который в начале года посещал Лукашенко, крупный пожар: погиб человек

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На Светлогорском целлюлозно-картонном комбинате 19 октября произошел крупный пожар. По словам жителей деревни Якимова Слобода, возле которой расположен завод, около 11.00 на территории предприятия произошел взрыв, затем появился густой черный дым, который окутал окрестности, пишет kp.by.

— На Светлогорском ЦКК горит резервуар. По предварительной информации, погиб один человек. Подробности будут позже. Работают подразделения МЧС, — рассказала официальный представитель Гомельского областного УМЧС Ксения Шингирей.

Местные жители называют ЦКК «китайским заводом». Напомним, это то самое предприятие, которое строила китайская компания. Завод стал скандальным — после запуска он издавал неприятные запахи, которые достигали центра Светлогорска. Против введения в эксплуатацию «вонючего завода», как прозвали его в городе, долго боролись экологические активисты, а жители райцентра проводили акции протеста.

В итоге cо специалистами из Поднебесной досрочно расторгли контракт — они за полтора года не смогли запустить производство. Белорусские специалисты, после доработок, завод все-таки ввели в эксплуатацию. Однако неприятные запахи он все равно издавал.

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