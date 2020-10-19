В Дубровно пожар унес жизнь женщины

18 октября по улице Большая Слободка в городе Дубровно произошел пожар, в результате которого погибла 60-летняя хозяйка дома, сообщили в Витебском областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре в службу спасения поступило в 17-28. По прибытии к месту вызова спасателей-пожарных наблюдалось открытое горение жилого деревянного дома. Шестидесятилетняя хозяйка дома на момент возникновения пожара находилась в доме со своим 67-летним мужем, которому удалось покинуть дом самостоятельно, а вот женщину работники вынесли из задымленного дома и передали медикам. После осмотра работниками скорой медицинской помощи она была госпитализирована в Дубровенскую центральную районную больницу, где позже от полученных травм скончалась.

В результате пожара в доме повреждены стены, кровля, потолочное перекрытие, имущество. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия причины возникновения пожара — неосторожное обращение с огнем хозяина при курении.