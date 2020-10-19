Игроки «Витебска» получили сроки от одного до трех лет ограничения свободы за участие в договорных матчах

Игроки «Витебска» получили сроки от одного до трех лет за участие в договорных матчах, передает «Прессбол».

В роли обвиняемых были вратарь Роман Стрельников, защитники Виталий Сапего, Кирилл Сачивко, Антон Медведев и нападающий Александр Полицинский. Им вменялась нечестная игра в ходе розыгрыша Кубка Салея-2019 в августе минувшего года.

Как было установлено следствием, в поединках, крупно проигранных витеблянами, подсудимые делали ставки на исходы отдельных периодов. Попавшихся на нечестной игре хоккеистов суд Железнодорожного района Витебска приговорил к ограничениям свободы сроком от одного до трех лет с запретом заниматься их основной профессией на срок ограничения. Хоккеисты намерены подать апелляции на решение суда. В упомянутом кубковом розыгрыше в турнире группы «Б» предварительного этапа «Витебск» не сумел набрать ни одного очка, завершив его с разницей шайб 12-47.