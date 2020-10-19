Тихановскую, Колесникову и Цепкало выдвинули на Нобелевскую премию мира

Фото: Twitter/viktar_babaryka
В мире
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Депутат норвежского парламента от Христианско-демократической партии Гейр Тоскедаль выдвинул на Нобелевскую премию мира в 2021 году трех лидеров белорусской оппозиции — бывшего кандидата в президенты Светлану
Депутат считает, что они заслужили премию «за свою борьбу за честные выборы и как вдохновители мирных демонстраций против нелегитимного режима в Беларуси», пишет TACC.

Он выразил надежду, что их выдвижение на премию привлечет еще больше внимания к мирной оппозиционной борьбе.

В сентябре лидер крупнейшей наднациональной партии ЕС — консервативной Европейской народной партии — Дональд Туск также предлагал выдвинуть Сергея и Светлану Тихановских на премию мира.

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