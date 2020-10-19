В Минске задержан основатель Bamboo Group Владислав Герчиков

В субботу, 17 октября, в Минске прошли женский и студенческий марши солидарности. Силовики во время акции задержали около 40 человек, среди которых оказался основатель известной ИТ-компании Bamboo Group Владислав Герчиков. Владислава Герчикова задержали в собственной машине во дворе на улице Козлова во время студенческой акции Его задержание попало на видео, пишет TUT.by.

Знакомый Владислава сообщил, что Герчикова должны были доставить в Заводское РУВД. Однако в одиннадцать вечера 17 октября в РУВД нам сообщили, что Герчиков уже находится в ЦИП на Окрестина.

Всего в субботу в Минске было задержано более 50 человек.

Bamboo Group — частная группа технологических компаний. В белорусском офисе работает около 100 человек. Компания делает два EdTech-проекта. Один для Беларуси — это платформа Знай·бай, которая включает в себя электронные дневники и журналы, генератор расписаний, а также менеджер системы образования. Другой, под названием BeED — для стран Азии.