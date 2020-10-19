В Минске между домами вывесили гигантский национальный флаг — фото

Фото: жители «Каскада»
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Минский жилой комплекс «Каскад», который находится на Кальварийской улице, этой осенью славиться тем, что его жители регулярно вывешивают между домами большие бело-красно-белые флаги. После этого во двор приезжали силовики, и спасатели МЧС с автолестницами, которые снимали флаги. Но потом влаги снова появлялись. Получается своеобразная вечная борьбе между местными жителями и силовиками, пишет kp.by.

А 18 октября, во время очередного воскрестного протестного марша, местные жители пошли на рекорд. Они натянули между домами бело-красно-белый флаг гигантского размера – 71 метр в длину и 36 метров в ширину! Говорят, самый большой государственных флаг находится в ОАЭ, его размер – 70 на 35 метров. Получается, флаг в комплексе «Каскад» мог войти в книгу рекордов Гиннеса.

Но провисел флаг не долго – во двор приехали силовики. Они вышли на крышу домой и перерезали трос, на котором держался флаг. Но в итоге флаг удалось спасти – его затащил через окно в свою квартиру один из жильцов. Говорят, сделать это было не так просто – флаг весит около 200 килограмм.

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