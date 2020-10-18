Многотысячный Партизанский марш прошел сегодня в Минске

Очередная воскресная акция — Партизанский марш — вновь собрала десятки тысяч сторонников перемен в Минске, несмотря на холодную погоду и попытки силовиков не допустить сбора людей. Это был уже десятый по счету воскресный марш после президентских выборов. Впервые он проходил в отдалении от центра города — на Партизанском проспекте, пишет БелаПАН.

«Мы, потомки белорусcких партизан, пройдем мирным маршем по Партизанскому проспекту и выразим солидарность с рабочими заводов», — говорилось в анонсе марша.

Примерно за час до начала акции, как всегда, закрылись станции метро, на которых можно было добраться до объявленного места сбора. Туда было стянуто большое количество силовиков и военной спецтехники. Тем не менее участникам марша удалось из разных микрорайонов добраться до Партизанского проспекта и объединиться в колонну. К 15.00 на проспекте собралось несколько тысяч демонстрантов, которые вышли на проезжую часть и двинулись вперед. По ходу движения колонны к ним присоединялись другие участники. Люди скандировали «Жыве Беларусь», «Верым, можам, пераможам!», «Лукашенко в автозак», «Пошел вон», «Хабаровск, привет» и другие лозунги.

Несмотря на единичные задержания, многотысячная колонна демонстрантов беспрепятственно дошла до универмага «Беларусь», где милиция через громкоговоритель стала предупреждать их о незаконности проведения акции. Люди двинулись дальше, но в районе станции метро «Автозаводская» проспект перекрыли силовики с водометами. В результате демонстранты развернулись и пошли обратно. С Партизанского проспекта они свернули в микрорайон Серебрянка и по проспекту Рокоссовского дошли до улицы Плеханова. Там колонна разделилась на две части: большинство продолжили движение вперед, другие — направились по Плеханова в сторону Партизанского проспекта. Основная часть демонстрантов, дойдя до пересечения проспекта Рокоссовского с улицей Малинина, стала расходиться. Примерно в 17.40 марш завершился.

Уличные акции сторонников перемен прошли сегодня и в других городах страны. На данный момент правозащитники сообщают более чем 60 задержанных — в Минске, Бресте, Витебске, Дзержинске, Светлогорске. Большинство задержаний зафиксировано в столице.