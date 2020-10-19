Лаврухин: Ущерб Минску от акций протеста составил около Br900 тыс.

Фото: ctv.by
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Ущерб Минску от несанкционированных акций составил около Br900 тыс., сообщил прокурор Минска Олег Лаврухин в эфире программы «Неделя» на телеканале СТВ.

«Можно говорить о том, что бюджету города, коммунальным службам причинен ущерб на сумму около Br900 тыс. — это с 9 августа до сегодня», — сообщил Олег Лаврухин.

По его словам, вопрос возмещения ущерба находится на особом контроле в органах прокуратуры Минска.

«Посыл — что ни одно виновное лицо не должно уйти от ответственности. Ответственность не только уголовная и административная имеется в виду, но и гражданско-правовая — то есть как раз материального плана, можно сказать», — пояснил прокурор.

Затраты на выезды пожарной службы для демонтажа негосударственной символики оцениваются в Br27 тыс.

«В связи с эти прокуратура вынесла 18 предписаний на эту сумму. На сегодня исполнено 10 предписаний на сумму более Br2,7 тыс. Т.е. возмещение идет», — сказал Олег Лаврухин.

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