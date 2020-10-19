На Беларусь надвигается похолодание: ожидается дождь и мокрый снег

В Беларусь пришло предзимье. В начале следующей недели погоду будут определять холодные воздушные массы с севера. В начале недели будет преобладать облачная, с прояснениями погоды и на 3 градуса ниже климатической нормы. Пройдут кратковременные дожди и возможно мокрый снег. Ночью и утром слабый гололед. Ветер северный. Температура воздуха ночью составит от 0°C до +5°C, при прояснениях до -3°C. Днём ожидается от +3°C до +10°C. сообщили в Белгидромете.

В середине недели холодный воздух начнет покидать Беларусь. Температура вернется в свою климатическую октябрьскую норму. Без существенных осадков. Ветер западный умеренный. Ночью и утром – слабые туманы. Температура воздуха ночью ожидается +2°C …+7°C, днем – +5°C …+12°C.

В конце недели осадков вновь станет больше. Пройдут небольшие и непродолжительные дожди. Под утро слабый туман. Ветер западный, умеренный. Температурный режим составит ночью и утром +2°C…+7°C, днем от +8°C до +14°C.

В выходные будет преобладать облачная с прояснениями погода. Временами — осадки. Ветер северо-западный, умеренный. Ночью температура составит +4°C…+9°C, днем до +14°C.