Силовики стреляли в воздух резиновыми пулями, протестующие бросали в них камни

Фото: ТАСС
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Силовики несколько раз стреляли в воздух резиновыми пулями в ходе несанкционированной акции протеста в Минскеиз-за того, что протестующие бросали в них камни.

«Произведено несколько предупредительных выстрелов в воздух резиновыми пулями, после того как агрессивно настроенная толпа бросила в служебный транспорт и правоохранителей камни», —  сообщили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома, передает агенство «Интерфакс-Запад».

По данным ГУВД, за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержано 58 человек. В свою очередь незарегистрированный в Беларуси правозащитный центр «Весна» сообщает о 66 задержанных, в их числе двое несовершеннолетних.

По данным правозащитного центра, больше всего задержанных в Минске. Кроме того, задержания проводились в Бресте, Витебске, Гомеле, Дзержинске, Светлогорске.

В Минске задержаны журналист газеты «Белорусы и рынок» Артём Майоров и Алесь Лебенчук, который сотрудничает с польским телеканалом Белсат, в Бресте — внештатный сотрудник «Брестской газеты» Максим Хлебец и фотограф этого же издания Роман Чмель.

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