В Минске начались задержания в преддверии Партизанского марша

Сотрудники правоохранительных органов в центре Минска начали задерживать сторонников оппозиции, собирающихся на несанкционированный марш.С

Как сообщают очевидцы, по центру города на тонированных микроавтобусах курсируют так называемые «мобильные группы» силовиков.

Они останавливаются возле сторонников оппозиции с бело-красно-белой символикой, небольшими группами направляющихся на марш в центр города, и проводят задержания, пишет «Интерфакс-Запад».

Наиболее масштабные задержания произошли возле метро «Партизанская».

В общей сложности по дороге на марш задержаны порядка 10 сторонников оппозиции.

Сегодня в Минске и других городах Беларуси сторонники перемен планируют провести Партизанский марш. В столице он должен пройти на Партизанском проспекте.