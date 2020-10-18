Беларусь перейдет на ID-паспорта только в 2030 году

Беларусь сможет практически полностью перейти на ID-карты и отказаться от обычных паспортов только в 2030 году.

— Если учитывать тот факт, что нет обязательного перехода на ID-карты, то в течение десяти лет сможет произойти практически полный переход нах них, — отметил первый заместитель министра связи и информатизации Павел Ткач.

Он добавил, что из-за развитие различных электронных сервисов и возможностей ID-карты должно заметно ускорить замену обычных паспортов на них у основной массы населения в мире.

На первом этапе с помощью ID-карты будут доступны только пять административных и пять электронных услуг. А чуть позже – все услуги, которые переведены в электронную форму.