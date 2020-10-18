Тихановская встретилась с главами МИД Литвы, Латвии и Эстонии

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская поблагодарила глав внешнеполитических ведомств стран Прибалтики за санкции в отношении Минска.

«Министры поддержали продолжение давления на режим в Беларуси и отметили, что санкции с их стороны будут усиливаться. Светлана поблагодарила представителей Литвы, Латвии и Эстонии за то, что их страны уже ввели свой расширенный список санкций», — сообщила ее пресс-служба в Telegram-канале.

Накануне председатель Комитета государственной безопасности Беларуси Иван Тертель заявил о готовящейся провокации, целью которой является дестабилизация ситуация в республике на фоне снижения уличной активности протестующих.

«В последние дни мы получаем из различных источников, в том числе за рубежом, от наших партнерских спецслужб, информацию о готовящейся в нашей стране провокации. Цель данных действий – дестабилизация ситуации в нашем государстве на фоне явно уменьшающейся уличной активности и срыва планов по устремлениям к трудовым коллективам, студенчеству с целью инспирации протестного движения», – сказал Тертель.

По его словам, таким образом организаторы этих акций пытаются переложить ответственность за выступления на силовые ведомства Беларуси.

Напомним, что Тихановская выдвинула белорусскому лидеру Александру Лукашенко ультиматум с призывом покинуть пост в 13-дневный срок. В противном случае 26 октября в стране могут начаться всенародные протесты, блокировка дорог и торговли.