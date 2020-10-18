«Газпром» не считает урегулированной ситуацию с оплатой газа Беларусью

«В нарушение договоров на поставку природного газа акты поставки-приемки природного газа и акты сверки расчетов за февраль—сентябрь 2020 года газоснабжающими организациями ГПО «Белтопгаз» не подписаны, акты сдачи-приемки природного газа за март—сентябрь и акты сверки расчетов за февраль—сентябрь 2020 года ОАО «Нафтан» не подписаны, в платежных документах оплачиваемый период не обозначен, пеня за несвоевременную оплату газа не оплачена», — говорится в сообщении дочернего предприятия «Газпрома».

«Газпром трансгаз Беларусь» «не считает ситуацию с расчетами за поставленный природный газ полностью урегулированной до момента подписания вышеуказанных документов, письменного уведомления ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» о произведенных платежах и их назначении в соответствии с заключенными договорами, а также полного погашения пени».

Суммы перечисленных средств и размер непогашенной пени не называются.

Весной 2020 года белорусские власти выразили недовольство условиями поставки российского газа, в результате чего возник спор между двумя странами. В сентябре Министерство энергетики России сообщило, что долг Минска за газ превысил 300 млн долларов.

16 октября Евразийский банк развития (ЕАБР), являющийся управляющим средствами Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), сообщил о перечислении Беларуси кредита из средств фонда на 500 млн долларов США.

Как сообщила пресс-служба банка, средства предоставляются сроком до 10 лет с льготным периодом погашения до пяти лет под плавающую процентную ставку (определяется как средняя доходность российских еврооблигаций в долларах США на срок семь лет).

«Финансовый кредит из средств ЕФСР направлен на поддержку бюджета Республики Беларусь в условиях негативных последствий пандемии COVID-19», — отметил ЕАБР.

Министр финансов России Антон Силуанов в сентябре заявил, что кредит ЕФСР позволит Беларуси погасить долг за газ.

На сентябрьской встрече с Александром Лукашенко в Сочи президент России Владимир Путин пообещал кредит на 1,5 млрд долларов. Из них 500 млн выделил ЕФСР, в совете которого председательствует министр финансов России, 1 млрд долларов поступит в Минск в 2020—2021 годах как межгосударственный кредит России.