Погода на сегодня: дожди и до 10 градусов тепла

До 10 градусов тепла и дожди ожидаются в Беларуси 18 октября, сообщили в Белгидромете.

Будет преобладать облачная погода. На большей части территории пройдут дожди, возможен мокрый снег. Ночью в отдельных районах по востоку прогнозируются сильные дожди.

Ветер ожидается северо-западный с переходом на юго-западный умеренный до порывистого, днем местами по северо-западу — сильный порывистый, до 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью составит от 1 градуса ниже нуля до 5 градусов тепла. Днем будет 4-10 градусов выше нуля. Таков прогноз погоды в Витебске на 18 октября.