В Витебске прошел конкурс водителей трамваев

В Витебске прошел городской конкурс профессионального мастерства водителей трамваев и троллейбусов. Самым зрелищным стал практический этап испытаний. Водителям транспорта требовалось правильно, без заезда на пешеходный переход, остановить трамвай, на остановке высадить и забрать пассажиров, вручную перевести противошерстную стрелку, при этом уложиться в лучшее время, с соблюдением подъездного расписания, а также показать практические навыки по сцепке, буксировке вагона, сообщает vtv.by.

В этом году посостязаться с витебскими трамвайщиками решили профессионалы из Мозыря, Новополоцка и Минска.

Победителем конкурса стала Татьяна Урбанович из Минска. Второе и третье места у витебских водителей Максима Свиркунова и Лидии Волковой. Призеры получили не только дипломы и призы, но и приятные профессиональные бонусы.

В Витебске конкурс стал уже традиционным. Как показала практика, такие состязания помогают не только повысить популярность профессии водителя, но и снизить уровень аварийности на дорогах, а также улучшить качество обслуживания пассажиров.