Cгорел дом командира минского ОМОНа

После президентских выборов, которые прошли 9 августа, общество поделилось на «своих» и «чужих». Противостояние с каждым днем становится все более ожесточенным. Созданы Telegram-каналы, куда выкладываются персональные данные силовиков, их семей и информация об их имуществе. И в сводках появилась информация о поджогах автомобилей и домов милиционеров, пишет sputnik.by.

Так, в Волковыске в ночь на 2 октября с разницей примерно в час загорелись машина и строящийся дом местного сотрудника милиции. Потом под удар попал командир минского ОМОНа Дмитрий Балаба. Дом в деревне Городилово Молодечненского района, где он вырос, сгорел тоже ночью – 11 октября. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 218 Уголовного кодекса (Умышленное повреждение имущества, совершенное общеопасным способом). Следователи склоняются к одной версии – поджог.