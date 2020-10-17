Cгорел дом командира минского ОМОНа

Фото: sputnik.by
Пожар
Опубликовано

После президентских выборов, которые прошли 9 августа, общество поделилось на «своих» и «чужих». Противостояние с каждым днем становится все более ожесточенным. Созданы Telegram-каналы, куда выкладываются персональные данные силовиков, их семей и информация об их имуществе. И в сводках появилась информация о поджогах автомобилей и домов милиционеров, пишет sputnik.by.

Так, в Волковыске в ночь на 2 октября с разницей примерно в час загорелись машина и строящийся дом местного сотрудника милиции. Потом под удар попал командир минского ОМОНа Дмитрий Балаба. Дом в деревне Городилово Молодечненского района, где он вырос, сгорел тоже ночью – 11 октября. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 218 Уголовного кодекса (Умышленное повреждение имущества, совершенное общеопасным способом). Следователи склоняются к одной версии – поджог.

🔥 Подпишитесь на «Витебский Курьер» в Facebook , Telegram, Instagram, Vkontkte

«Больше всех возмущался Тихановский». Новые подробности встречи в СИЗО КГБ

В Беларуси на закрытом процессе осудили силовиков, отказавшихся подавлять протесты

Что делать на Покров женщине, которая хочет выйти замуж

Покров Пресвятой Богородицы: что нужно делать, а что нельзя

«Мы не быдло, стадо и трусы. Мы живой народ, мы белорусы!»

10 народных примет о крещении ребенка

Дмитрий Балаба дом поджог
Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
В отношении задержанных при освещении студенческого марша журналистов милиция начала административный процесс
В отношении журналистов, задержанных 17 октября при
087
Тихановская призвала проголосовать против поправок в Конституцию, инициированных властью
Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская
0159
СК подтвердил межгосрозыск Тихановской за призывы к причинению вреда нацбезопасности
Следственный комитет Беларуси подтвердил, что экс-кандидат
0180
Кубраков: «Все органы внутренних дел, вся минская милиция — против насилия»
Работники ОВД, в числе которых и столичная милиция, —
0196
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: feedback@vkurier.by Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)