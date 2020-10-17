Субботний женский марш прошёл в Минске без инцидентов

Фото: TUT.by
Беларусь
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Несанкционированная женская акция протеста прошла в Минске без инцидентов и задержаний. Участницы собрались около 12 часов возле станции метро «Восток» и двинулись в сторону центра города. Первоначально в акции принимали участие около 50 женщин, позже их число выросло примерно до 100 человек. Недалеко от Национальной библиотеки к протестующим присоединилась Нина Багинская, постоянная участница подобных мероприятий, передает агенство «Интерфакс-Запад».

Участницы акции шли под бело-красно-белыми флагами, с цветами в руках. Звучали лозунги «Верните нашу Машу, заберите Сашу», «Уходи», «Смотри в окно, а не в телевизор».

Около 14.00 женщины дошли до площади Якуба Коласа и разошлись. При этом некоторые участницы акции разбились на группы по несколько человек и начали прогулку далее по проспекту Независимости, держа в руках цветы. «Женские» акции в таком формате проходят уже несколько суббот подряд, получив название «демарш».

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