Лукашенко совершил рабочую поездку в Толочинский район

Президент Беларуси Александр Лукашенко 13 октября совершил рабочую поездку в Толочинский район Витебской области. Глава государства ознакомился с перспективами картофелеводства на примере деятельности Толочинского консервного завода, где в последние годы осваивают современные технологии выращивания, переработки и закладки на хранение картофеля, пишет pravo.by.

«Мы получили 8,1 млн т колосовых, 838 т крестоцветных и кукурузы получим 1,370 млн т, хоть в этом году урожайность примерно на 15 центнеров меньше. В целом будет 10,3 млн т зерна», – сказал Министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко во время посещения Президентом Толочинского района.

Он добавил, что этот результат немного не дотягивает до поставленной задачи – собрать урожай зерновых не менее 10,5 млн т. В то же время Глава государства отметил, что и достигнутые цифры тоже неплохие – более тонны зерна на каждого жителя Беларуси.

«Дай бог, чтобы каждый год мы работали так, как в этом. Сложный год, но тем не менее он относительно урожайный по всем культурам», – заявил Александр Лукашенко.

Оценивая работу агропромышленного комплекса, Президент отдельно поинтересовался работой созданных недавно в Витебской области интеграционных структур: как изменились их финансово-экономические показатели, эффективность деятельности. Главе государства было доложено, что пока прошло мало времени (около полугода), чтобы объективно оценить эффект от объединения хозяйств, но в целом это дало положительный эффект, позволило улучшить их состояние. Однако, по словам губернатора Витебской области Николая Шерстнева, предприятиям интеграционных структур не хватает оборотных средств для развития.

«Фактически они работают только за счет выручки, вкладывая деньги и в развитие животноводства, растениеводства, в строительство и ремонт ферм, модернизацию, – пояснил он. – Не хватает оборотных средств». Кроме того, есть сложности с приобретением сельхозтехники.

Александр Лукашенко в ответ на это напомнил, что государство уже оказало значительную поддержку, в том числе финансовую и материально-техническую, агропромышленному сектору Витебской области и сейчас он должен в большей степени рассчитывать на собственные силы.

Глава государства посетил Толочинский консервный завод. Побывав на пахотных землях предприятия, Александр Лукашенко ознакомился с организацией уборки картофеля, работой белорусской техники. Президент также пообщался с комбайнерами и механизаторами, обсудив с ними преимущества и недостатки сельхозмашин, а также работу в поле. Как отметил директор предприятия Анатолий Анюховский, на таких работниках лежит практически все, в сезон они работают без выходных. «Мы со всем справимся. С этим народом не справиться нельзя. Люди от земли, работают искренне», – заявил он.

«Если бы у нас и в Минске такой народ был, мы были бы самыми богатыми», – заявил Александр Лукашенко.

Президент также побывал на картофелехранилище Толочинского консервного завода. Комплекс объектов с цехом доработки картофеля с линией мойки, сухой чистки и фасовки введен в эксплуатацию в 2015 году. Работа картофелехранилища автоматизирована, а само здание возведено по голландской технологии.

Глава государства ознакомился с технологией закладки картофеля на хранение, его предпродажной подготовкой, также ему продемонстрировали линейку продукции предприятия. Анатолий Анюховский рассказал, что на заводе хотят построить еще одно картофелехранилище. Александр Лукашенко ответил, что при необходимости будет оказана поддержка. «Хранилище – это святое. Если нет хранилища, нечего картошку сажать», – сказал он.