Медики ответили на заявление МВД об использовании оружия против протестующих

Фото: gomel.today
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16 октября медицинское сообщество ответило на заявление представителей МВД Беларуси о применении огнестрельного оружия на акциях протеста.

В своем заявлении медицинское сообщество подчеркивает, что власти не должны допустить использование против людей боевого оружия.

«Мы возмущены заявлением Министерства внутренних дел о возможности применения боевого оружия против людей! Офицеры, отдающие и выполняющие такого рода приказы, должны осознавать, что они совершают преступление», — заявили медицинские работники.

Они призывают освободить задержанных на мирных акциях протеста, наладить с обществом диалог и расследовать все факты насилия и пыток в отношении протестующих.

Кроме того, медицинское сообщество подчеркивает, что в случае эскалации насилия предпримет адекватные меры.

Напомним, ранее о применении боевого оружия «в случае необходимости» на акциях протеста в Беларуси заявил первый заместитель министра внутренних дел Геннадий Казакевич.  

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