16 октября помощник Президента Республики Беларусь – инспектор по Витебской области Анатолий Линевич посетил ОАО «Витебскдрев». Он ознакомился с производственным процессом, встретился с коллективом. В ходе встречи генеральный директор предприятия Юрий Дойлин рассказал о том, как развивается производство сейчас, о ближайших планах, которые позволят улучшить экономические показатели работы, пишут «Витьбичи».
В частности, некоторые проекты касаются цеха МДФ, который дает основной вал производства – около 60 процентов. Это модернизация линии обрезки, выпуск водостойких и огнестойких плит.
– Данная продукция востребована, ее производство позволит расширить рынки сбыта и улучшить экономические показатели, – отметил Юрий Дойлин. – К примеру, в выпускаемых нами водостойких плитах заинтересованы предприятия, работающие для «Икеи».
Директор заверил, что делается все возможное, чтобы продукция была привлекательной не только для внутреннего рынка, но и для зарубежных покупателей. Определенным показателем качества руководитель считает, к примеру, факт поставки продукции МДФ в Ирландию, в крупную компанию по производству фасадов и мебели. Также на протяжении последних двух лет продукция цеха МДФ признается лучшей в нашей республике.
В цеху ДВП планируется изменение схемы нагрева пресса для того, чтобы снизить себестоимость продукции. Также прорабатывается вопрос по реконструкции участка лесопиления с установкой нового оборудования.
В свою очередь, Анатолий Линевич заострил внимание на том, что выполнение задуманного, всех экономических показателей, в первую очередь, должно отражаться на зарплате сотрудников.
– Средняя зарплата по предприятию за сентябрь превысила 900 рублей. Это неплохо в сравнении 780 рублями, которые были за январь–август, – отметил Анатолий Линевич. – Но необходимо достичь среднего заработка по стране, стремиться к минским зарплатам. Каждый человек должен понимать, что наличие рабочего места обеспечит ему достаток, а значит, уверенность в будущем.