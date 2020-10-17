16 октября помощник Президента Республики Беларусь – инспектор по Витебской области Анатолий Линевич посетил ОАО «Витебскдрев». Он ознакомился с производственным процессом, встретился с коллективом. В ходе встречи генеральный директор предприятия Юрий Дойлин рассказал о том, как развивается производство сейчас, о ближайших планах, которые позволят улучшить экономические показатели работы, пишут «Витьбичи».

В частности, некоторые проекты касаются цеха МДФ, который дает основной вал производства – около 60 процентов. Это модернизация линии обрезки, выпуск водостойких и огнестойких плит.

– Данная продукция востребована, ее производство позволит расширить рынки сбыта и улучшить экономические показатели, – отметил Юрий Дойлин. – К примеру, в выпускаемых нами водостойких плитах заинтересованы предприятия, работающие для «Икеи».

Директор заверил, что делается все возможное, чтобы продукция была привлекательной не только для внутреннего рынка, но и для зарубежных покупателей. Определенным показателем качества руководитель считает, к примеру, факт поставки продукции МДФ в Ирландию, в крупную компанию по производству фасадов и мебели. Также на протяжении последних двух лет продукция цеха МДФ признается лучшей в нашей республике.

В цеху ДВП планируется изменение схемы нагрева пресса для того, чтобы снизить себестоимость продукции. Также прорабатывается вопрос по реконструкции участка лесопиления с установкой нового оборудования.

В свою очередь, Анатолий Линевич заострил внимание на том, что выполнение задуманного, всех экономических показателей, в первую очередь, должно отражаться на зарплате сотрудников.