Ушел из жизни Михаил Сачек, доктор медицинских наук, профессор ВГМУ

Печальная весть пришла из Витебского государственного медицинского университета. 16 октября на 92-м году жизни скончался ректор Витебского медицинского института с 1979 по 1996 год, заслуженный деятель науки Республики Беларусь, Почетный гражданин города Витебска, заведующий кафедрой госпитальной хирургии с курсом урологии и детской хирургии, доктор медицинских наук, профессор Михаил Григорьевич Сачек, пишут «Витьбичи».

Деятельность Михаила Сачека отмечена орденом «Знак Почета», тремя Почетными грамотами Верховного Совета БССР. Он награжден медалью Н.И.Пирогова, медалью Е.Н.Павловского, значками «Отличник здравоохранения», «Отличник образования» и «Изобретатель СССР»

Михаил Григорьевич окончил Витебский медицинский институт в 1955 году. Работал на сельском врачебном участке в Чашникском районе, главным врачом Лепельского района, главным хирургом Витебского облздравотдела. С 1966 года трудился на кафедре госпитальной хирургии: ассистентом, доцентом, профессором. С 1984 года ее воглавлял.

Наследие Михаила Сачека – это более 350 научных трудов, в том числе 14 монографий и пособий, 9 изобретений и более 35 рационализаторских предложений, которые посвящены проблемам хирургии реконструктивно-восстановительным операций на трахее и бронхах, повышению реактивности организма при острых заболеваниях органов брюшной полости. По этим проблемам под его руководством защищено 25 кандидатских и 5 докторских диссертаций. Им предложены и разработаны оригинальные методы операций для восстановления функции ателектазированного легкого, способ лечения ожогов, гнойных ран, гнойного перитонита и др. За годы его работы ректором в институте защищено 40 докторских и 144 кандидатских диссертаций. Открыто 6 новых кафедр, факультет по обучению иностранных граждан, появились факультет усовершенствования врачей, заочное отделение фармацевтического факультета. Большое значение Михаил Сачек придавал педагогическому процессу, стремясь максимально приблизить обучение будущих врачей к постели больного.

Он высококвалифицированный хирург и ученый. Создатель научной школы. Многие ученые школы Михаила Сачека приумножили успех учителя и сейчас возглавляют престижные клиники и институты.

Гражданская панихида и церемония прощания с Михаилом Григорьевичем Сачеком состоятся 17 октября с 10 до 13 часов в фойе главного учебного корпуса ВГМУ.

Редакция Витебского Курьера» выражает искренние соболезнования родным, близким, коллегам Михаила Григорьевича Сачека.