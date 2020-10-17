Какие новые микрорайоны появятся в Витебске до 2025 года?

Фото: TUT.by
Витебск
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В Витебске до 2025 года должны появиться новые микрорайоны. Об этом рассказал начальник отдела архитектуры и градостроительства горисполкома Игорь Кадушко.

В Билево осталось построить около 10 домов, потом начнут строить микрорайон Лучеса

До недавнего времени Витебск расширялся на юго-восток — в сторону Смоленска. Микрорайон Билево стал «въездными воротами» в город со стороны России. Сейчас в этом «спальнике» осталось достроить около десятка домов.

Потом город будет расти на юго-запад — в направлении Минска. Здесь, по обе стороны Бешенковичского шоссе, появится микрорайон Лучеса. Первая застройка запланирована рядом с торговым центром «Корона».

— По размерам микрорайон Лучеса сопоставим с Билево. Сначала планируется построить 8 тысяч квартир, — рассказывает Игорь Кадушко. — До 2025 года освоят площадь около 100 гектаров. Вдоль Бешенковичского шоссе, улиц Зеленогурской и Новолучесской вырастут дома от 10 до 16 этажей. Оставшиеся 230 гектаров застроят к 2035 году — 6−9 этажными домами. В новом микрорайоне смогут проживать от 13 до 20 тысяч жителей, пишет TUT.by.

  В Лучесе построят два детских сада и школу. Микрорайон будет зеленым: 18 гектаров займут парки и скверы.

Тарный: построят новые дома и освободят дворы от машин

Рядом с микрорайоном Лучеса находится крупный жилой район Тарный. Здесь хотят построить около 26 новых домов. Население увеличится примерно на 10 тысяч человек. Предусмотрено строительство двух детсадов, магазинов.

Тарный хотят осовременить: автостоянки вынесут за пределы дворов, а взамен создадут велозоны, игровые площадки, места отдыха.

Лучесу и Тарный планируют соединить новым путепроводом.

Квартал электродомов на улице Максима Горького и Черемушки

После ввода в строй БелАЭС на перекрестке улиц Максима Горького и Воровского возведут первые в Витебске электродома.

Новый квартал займет площадь около 6 гектаров, где построят три крупнопанельные 10-этажки и две кирпичные 11-этажки, детский сад.

Рядом с электродомами не нужно строить тепловую трассу, газопровод. Проложат электрический кабель, несколько больше появится подстанций. Жильцы этих квартир не будут зависеть от сезонных отключений горячей воды и батарей.

В каждой квартире будет по два электросчетчика: один — для отопления и горячей воды, второй — для других приборов.

Напротив Билево расположится микрорайон Черемушки. Здесь планируют возвести около 25 домов, два детских сада и школу. Уже выкопали котлован под первый дом.

Снос частных домов для будущих многоэтажек, точечная застройка в старых микрорайонах

В Лучесе и Тарном здания будут строить на свободной территории, а для возведения многоквартирных домов в Черемушках и на улице Максима Горького понадобится снос частного жилья. Часть усадеб в Черемушках уже снесли, хозяевам предоставили компенсацию.

Если будут деньги, новый микрорайон может вырасти на участке от торгового центра «Беларусь» до гостиницы «Ветразь». Там тоже снесут частные усадьбы и построят многоэтажки.

В ближайшее время объявят торги по выбору организации по разработке плана нового микрорайона Никрополье. Жилье намерены строить в сторону выезда из Витебска в Оршу.

В старых микрорайонах определили 8 мест под точечную застройку: по улицам «Правды», Петруся Бровки, Титова, переулку 2-му Тираспольскому и другим.

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