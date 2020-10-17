Тихановская призвала проголосовать против поправок в Конституцию, инициированных властью

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская призвала соотечественников проголосовать против поправок в Конституцию страны, которые инициируют власти.
«У нелегитимной власти нет законных оснований, чтобы проводить реформу Конституции. Эта власть есть только у народа. Покажите, что вы не согласитесь на любую навязанную вам версию Конституции», — говорится в сообщении в официальном телеграм-канале Тихановской в пятницу.
«Главный закон государства сейчас пытаются превратить в инструмент пропаганды — чтобы показать видимость переговоров. Но если на улицах всё еще стреляют, а люди все еще в тюрьме — это не переговоры», — отметила она, заметив, что власти пытаются внести раскол в ряды протестующих.
На данный момент ряд стран ЕС признает Тихановскую в качестве лидера оппозиционных сил Беларуси. С ней встречались, в частности, президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель