Тихановская призвала проголосовать против поправок в Конституцию, инициированных властью

Фото: Тихановская
Общество
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Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская призвала соотечественников проголосовать против поправок в Конституцию страны, которые инициируют власти.

«У нелегитимной власти нет законных оснований, чтобы проводить реформу Конституции. Эта власть есть только у народа. Покажите, что вы не согласитесь на любую навязанную вам версию Конституции»,говорится в сообщении в официальном телеграм-канале Тихановской в пятницу.

«Главный закон государства сейчас пытаются превратить в инструмент пропаганды — чтобы показать видимость переговоров. Но если на улицах всё еще стреляют, а люди все еще в тюрьме — это не переговоры», — отметила она, заметив, что власти пытаются внести раскол в ряды протестующих.

На данный момент  ряд стран ЕС признает Тихановскую в качестве лидера оппозиционных сил Беларуси. С ней встречались, в частности, президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель

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