Тихановская призвала проголосовать против поправок в Конституцию, инициированных властью

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская призвала соотечественников проголосовать против поправок в Конституцию страны, которые инициируют власти.

«У нелегитимной власти нет законных оснований, чтобы проводить реформу Конституции. Эта власть есть только у народа. Покажите, что вы не согласитесь на любую навязанную вам версию Конституции», — говорится в сообщении в официальном телеграм-канале Тихановской в пятницу.

«Главный закон государства сейчас пытаются превратить в инструмент пропаганды — чтобы показать видимость переговоров. Но если на улицах всё еще стреляют, а люди все еще в тюрьме — это не переговоры», — отметила она, заметив, что власти пытаются внести раскол в ряды протестующих.