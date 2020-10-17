СК подтвердил межгосрозыск Тихановской за призывы к причинению вреда нацбезопасности

Следственный комитет Беларуси подтвердил, что экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская объявлена в межгосударственный розыск по статье о призывах к причинению вреда национальной безопасности.

«В числе других лиц, привлекаемых к уголовной ответственности, Светлана Тихановская объявлена в межгосударственный розыск за призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенным с использованием средств массовой информации или глобальной компьютерной сети Интернет», — говорится в распространенном СК сообщении, передает агенство «Интерфакс-Запад».

В СК проинформировали, что в настоящее время комитет продолжает расследование уголовного дела, возбужденного Генеральной прокуратурой по ч.3 ст.361 УК.

«В ходе расследования получены доказательства, свидетельствующие о совершении отдельными лицами, входящими в состав организации, именуемой «Координационный совет», действий, направленных на дестабилизацию социально-политической, экономической и информационной обстановки в стране, причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь», — заявили в СК.

О том, что Тихановская, находящая в настоящее время за пределами Беларуси, объявлена в межгосударственный розыск, стало известно 7 октября.

Между тем, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что объявление Светланы Тихановской в межгосударственный розыск Москва не расценивает как политически мотивированный случай.