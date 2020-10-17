Глава КГБ Беларуси заявил о готовящейся провокации

Председатель Комитета государственной безопасности Беларуси Иван Тертель заявил о готовящейся провокации, цель которой – дестабилизировать ситуацию в стране на фоне снижения уличной активности протестующих.

«В последние дни мы получаем из различных источников, в том числе за рубежом, от наших партнерских спецслужб, информацию о готовящейся в нашей стране провокации. Цель данных действий — дестабилизация ситуации в нашем государстве на фоне явно уменьшающейся уличной активности и срыва планов по устремлениям к трудовым коллективам, студенчеству с целью инспирации протестного движения», — сказал Тертель

По словам главы КГБ, по замыслу организаторов данной акции, а также их кураторов за рубежом, планируется обвинить силовые структуры Беларуси в тяжких последствиях этой провокации, пишет РИА Новости.

«И тем самым практически использовать последний шанс на реализацию своих планов. В этих условиях комитетом во взаимодействии с другими правоохранительными органами проводится комплекс мероприятий по проверке информации, установлению всех причастных лиц и привлечению их к ответственности», — отметил Тертель.

В этой связи он призвал сограждан быть бдительными, заботиться о своих близких и не допустить их втягивания в противоправную деятельность.