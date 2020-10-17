Студентам, пропустившим более 10 часов занятий за месяц, не будут выплачивать стипендию

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16 октября на Национальном правовом портале появилось новое постановление Министерства образования и Министерства финансов Беларуси. Изменения внесли в «Инструкцию об условиях, порядке назначения и выплаты стипендий и других денежных выплат обучающимся». Теперь студентов будут лишать стипендии за 10 часов прогулов в месяц.

«В совместное постановление Министерства образования и Министерства финансов от 22 сентября 2011 года № 261/96 внесены изменения, предусматривающие прекращение выплаты стипендий обучающимся, которые допустили более 10 часов пропусков учебных занятий без уважительных причин в течение месяца, предшествующего месяцу выплаты стипендии», – рассказали в пресс-службе.

Если у студента будет как минимум 10 часов пропуска занятий в течение месяца (без уважительных причин), то выплата стипендии прекращается на один месяц.

В последующем месяце, если количество пропусков будет ниже 10 часов, стипендия будет восстановлена.

В министерстве образования считают, что данное изменение будет способствовать мотивации обучающихся.

«Так как пропуски учебных занятий по отдельным учебным дисциплинам (предметам) приводят к неполному освоению их содержания, а также содержания тематически связанных учебных дисциплин (предметов), изучаемых позднее», – добавили в ведомстве.
До приказа нового постановления  стипендии могли лишать только за оценки ниже 4 баллов или если средний балл за сессию не достигал минимально необходимого для стипендии (обычно выше 6). При этом сумма стипендии рассчитывалась один раз в семестр. При этом за пропуски занятий студентов не лишали стипендии.

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