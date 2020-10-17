Студентам, пропустившим более 10 часов занятий за месяц, не будут выплачивать стипендию

16 октября на Национальном правовом портале появилось новое постановление Министерства образования и Министерства финансов Беларуси. Изменения внесли в «Инструкцию об условиях, порядке назначения и выплаты стипендий и других денежных выплат обучающимся». Теперь студентов будут лишать стипендии за 10 часов прогулов в месяц.
«В совместное постановление Министерства образования и Министерства финансов от 22 сентября 2011 года № 261/96 внесены изменения, предусматривающие прекращение выплаты стипендий обучающимся, которые допустили более 10 часов пропусков учебных занятий без уважительных причин в течение месяца, предшествующего месяцу выплаты стипендии», – рассказали в пресс-службе.
Если у студента будет как минимум 10 часов пропуска занятий в течение месяца (без уважительных причин), то выплата стипендии прекращается на один месяц.
В последующем месяце, если количество пропусков будет ниже 10 часов, стипендия будет восстановлена.
В министерстве образования считают, что данное изменение будет способствовать мотивации обучающихся.
«Так как пропуски учебных занятий по отдельным учебным дисциплинам (предметам) приводят к неполному освоению их содержания, а также содержания тематически связанных учебных дисциплин (предметов), изучаемых позднее», – добавили в ведомстве.