«Нерушимое братство»: учение войск ОДКБ завершилось на полигоне под Витебском

Фото: DW
Армия
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На полигоне Лосвидо под Витебском завершилось командно-штабное учение «Нерушимое братство — 2020». Неделю военнослужащие стран блока отрабатывали разнообразные тактические схемы. В условиях, приближенных к боевым, пришлось работать милиции, спасателям и даже медикам. По словам министра обороны Виктора Хренина, все цели, которые ставились перед участниками маневров, достигнуты, а задачи выполнены.

«Штабы получили на практике возможность на практике управлять войсками», — констатировал он.

При этом министр отметил, что в этом году маневры впервые прошли в командно-штабном формате.

«Главной его особенностью стало то, что в состав обучаемых включена миротворческая миссия ОДКБ», — подчеркнул Виктор Хренин.

После чего добавил, что миротворцы отработали весь комплекс мер по стабилизации обстановки в кризисном районе.

«Мы видим, что данные учения проходят на фоне сложной обстановки в некоторых странах и регионах. К сожалению, мы становимся свидетелями появления новых вызовов, рисков миру и безопасности», — констатировал он.

По мнению министра, в этих условиях важна консолидация всех усилий союзников, международных и региональных организаций. Беларусь, проводя миролюбивую политику, не раз становилась площадкой для проведения мирных переговоров, пишет sputnik.by.

«На этом фоне те задачи, которые решались в ходе этого учения, становятся для нас очень важны. Учение стало площадкой не только для отработки вопросов обмена опытом, слаживания, полевой выучки войск, но также стало площадкой, где достигнута еще одна важная цель. Это повышение сплоченности и взаимопонимания между участниками, которые являются членами ОДКБ, в том числе между нашими армиями, и нашими народами», — уверен Виктор Хренин.

В завершение он добавил, что это еще один шаг на пути к повышению региональной и международной безопасности.

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