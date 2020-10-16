Евразийский банк развития перечислил Беларуси кредит в 500 млн долларов

Союзное государство
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Евразийский банк развития (ЕАБР), который является управляющим средствами Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), перечислил Беларуси финансовый кредит из средств фонда, сообщается на сайте ЕФСР.

Отмечается, что средства предоставляются сроком до 10 лет с льготным периодом до 5 лет под плавающую процентную ставку (определяется как средняя доходность российских еврооблигаций в долларах США на срок 7 лет). Финансовый кредит из средств ЕФСР предназначен для поддержки бюджета Беларуси в условиях негативных последствий пандемии коронавируса.

Напомним, что Россия планирует предоставить Беларуси кредит на 1,5 млрд долларов в два этапа. В 2020 году — 1 млрд долларов, из которых 500 млн — за счет ЕФСР, 500 млн – за счет межгоскредита. Еще 500 млн долларов предоставят в 2021 году за счет межгоскредита.

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