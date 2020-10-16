Кубраков: «Все органы внутренних дел, вся минская милиция — против насилия»

«Все органы внутренних дел, вся минская милиция — против насилия. Мы всего лишь пресекаем противоправные действия. К сожалению, никто не показывает. Даже если показывают тот факт, когда наносят удары, бросают коктейли Молотова, перекрывают движение, бьют сотрудника органов внутренних дел», — подчеркнул Кубраков.

По его словам, 45 сотрудников были травмированы во время протестов. У многих сотрудников диагностированы телесные повреждения в виде переломов, ушибов, сотрясений головного мозга.

«Если говорить о пострадавших в целом, которые признаны потерпевшими по уголовным делам, то таких 152 человека — это и угрозы физического насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел, в том числе и в отношении их семей», — подчеркнул Кубраков.

По его мнению, сотрудники выполнят задачу по обеспечению безопасности и защиты Беларуси.

«Минская милиция страну никогда не предаст, и на сегодняшний день сотрудники органов внутренних дел сплотились как никогда», — подчеркнул он.

Начальник ГУВД Мингорисполкома также заявил, что силовики готовы применять табельное оружие на несанкционированных акциях протеста, но назвал это крайней мерой.

«У нас достаточно специальных средств, имеется табельное оружие на вооружении, которое мы готовы применить. Но применение оружия — это крайняя мера, если уже невозможно выполнить поставленную задачу — защитить наших граждан, в том числе и при нападении на сотрудников ОВД, — другим способом», — заявил Кубраков.

По словам начальника столичной милиции, «сотрудники органов внутренних дел и до этого применяли оружие, если это было необходимо для защиты законных интересов граждан, для пресечения преступлений, если другим способом – уговорами, применением физической силы — пресечь данное преступление было невозможно».

«Мы всегда к этому были готовы и для этого имеется определенное вооружение в органах внутренних дел», — добавил он.

Кубраков заверил, что силовики «не уйдут с улиц». «Мы обеспечим охрану общественного порядка. И мы на сегодняшний день готовы к пресечению любых противоправных действий», — сказал он.

Ранее о применении боевого оружия «в случае необходимости» на акциях протеста в Беларуси заявлял первый заместитель министра внутренних дел Геннадий Казакевич.