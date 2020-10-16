Кремль объявил об отсутствии у силовиков претензий к Тихановской

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что объявление Светланы Тихановской в межгосударственный розыск Москва не расценивает как политически мотивированный случай.

— У нас нет вопросов к Тихановской, мы ее в розыск не передавали, она была передана в розыск белорусскими правоохранителями, а мы, в свою очередь, имеем с ними единую систему и единые обязательства, — приводит слова пресс-секретаря kp.by.

По его словам, у России «есть достаточно четкие обязательства по союзным документам».

У Пескова спросили, подпадает ли ситуация с Тихановской под случаи, когда одно государство считает политически мотивированным преследование человека другим государством.

— Нет, не подпадает, — сказал пресс-секретарь президента России Владимира Путина Песков.

Напомним, МВД России объявило, что Светлана Тихановская передана в межгосударственный розыск. Уже затем Следственный комитет Беларуси сообщил, что в числе лиц, привлекаемых к уголовной ответственности, Тихановская «объявлена в межгосударственный розыск за призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь».