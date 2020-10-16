Чем пытались отравить детей в Витебской области?

Во время проверки витебского предприятия, оказывающего услуги по организации детского отдыха, Комитет государственного контроля Республики Беларусь выявил серьезные нарушения. О них рассказали журналисты из «Витебских вестей».

По данным наших коллег, подобные проверки начались в октябре. В одном из детских центров Витебска сотрудники контролирующего органа проверили на предмет соответствия всем требованиям безопасности не только оборудование (горки, батуты, сухие бассейны), но и пункт общественного питания. Именно в нем был выявлен ряд грубейших нарушений. Еду здесь продавали не только привозную, но и приготовленную самостоятельно. Причем в пищеблоке не было водоснабжения для мытья посуды и выполнения санитарных процедур. Шокирующим фактом стало наличие просроченных продуктов. Срок годности у некоторых закончился больше года назад! А сотрудники, которые работали в центре, не имели необходимого медицинского доступа. Деятельность этой точки общепита приостановлена. Проверки продолжаются.