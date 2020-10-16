В Оршанском районе женщина нашла в лесу боеприпасы времен войны, сообщил официальный представитель УВД облисполкома Виталий Сапроненко.

На торчащие из земли снаряды женщина наткнулась во время поиска грибов в нескольких километрах от дороги. Обойдя опасную поляну стороной, сельчанка вернулась домой, позвонила в милицию и рассказала о произошедшем. Правоохранители предложили точно показать женщине, где были найдены боеприпасы. Вместе с милиционерами она вновь отправилась в лес и показала поляну и снаряды. На место вызвали саперов, передает БелТА.

При обследовании опасного участка территории специалисты в/ч 5524 нашли 52 артиллерийских снаряда различных калибров, а также взрыватель — все времен Великой Отечественной войны. Боеприпасы обезврежены.