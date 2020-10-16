Витебские сотрудники ГАИ ищут очевидцев двух ДТП с участием пешеходов

Первое ДТП произошло в районе двух часов ночи 12 октября. Местом ЧП стала территория около дома № 17 по ул. Зеленогурской в Витебске. Дорогу в неположенном месте решил перейти 43-летний мужчина. Завершить задуманное пешеходу не удалось: его сбил «Volkswagen Polo» под управлением 36-летнего водителя. Пострадавшего немедленно доставили в реанимационное отделение больницы.

На следующий день, утром 13 октября, ДТП с участием пешехода произошло в Витебске на проспекте Черняховского. Автомобиль «Daewoo Leganza», управляемый 47-летним гражданином, прямо на пешеходном переходе совершил наезд на 26-летнюю девушку. Она получила ранения и была госпитализирована.

Сотрудники ГАИ призывают всех, кто стал свидетелем данных аварий, или располагает какой-либо информацией, сообщить об этом оперативно-дежурную службу ГАИ.