Телефонные мошенники выманили у пенсионерки из Полоцка $600

Витебская область
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У пенсионерки из Полоцка мошенники выманили $600, сообщили в УВД Витебского облисполкома.

Неожиданный звонок поступил на мобильный телефон 66-летней жительницы Полоцка. Приветливый голос в трубке сообщил пенсионерке приятную новость из Москвы. Якобы в столице России недавно прошел суд над производителями БАДов и теперь всем тем, кто когда-то покупал эту продукцию, положена солидная компенсация. Женщина толком даже не помнила, пользовалась ли она услугами этой фирмы, но информация ее заинтересовала, передает БелТА.

«Поговорив с полочанкой еще немного, мошенники сказали, что перезвонят и расскажут, как можно получить деньги. Действительно, вскоре последовал еще один звонок. Не менее приветливый голос представился сотрудником некоего финансового департамента и сообщил, что для получения причитающегося нужно заплатить небольшую издержку в размере $600. Для этого через международную систему платежей нужно оформить перевод в виде подарка», — рассказали в УВД.

Выполнив все условия, женщина стала ждать денег. Вместо этого ей вновь позвонили и попросили еще заплатить за страховку. Здесь пенсионерка засомневалась, через интернет нашла сайт суда и убедилась, что ни человека с искомой фамилией, ни такого процесса никогда не было. После этого она обратилась за помощью в милицию. Возбуждено уголовное дело.

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