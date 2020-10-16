Часы под старину и нежнейший сыр — в Витебской области задержана контрабанда из Литвы

Фото: ГТК
Закон
Опубликовано

Витебские таможенники не пропустили через границу фуру, следовавшую в Беларусь из Литвы.

Все потому, что груз не соответствовал поданным документам. В числе задекларированных вещей значились декоративные вазы и продукты, состоящие из кондитерских изделий, кофе, масла и чипсов. Во время проверки витебские таможенники обнаружили 100 килограммов сыра «Филадельфия» декоративные предметы в виде статуэток из керамики и декоративных подсвечников.

Часы под старину и нежнейший сыр — в Витебской области задержана контрабанда из Литвы
Конфискованный сыр. Фото: ГТК

Украшением контрабандной коллекции стали часы производства Италии, стилизованные под предметы искусства начала XIX столетия и призванные украшать пространство над камином. Кто-то так их и не дождется. Груз на общую сумму 21000 рублей изъят до судебного решения.

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