Информационная война без правил?! «Лепель Телеграмм» захвачен? Бывшая администрация бьет тревогу!

За помощью к «Витебскому курьеру» обратился администратор одного из популярных в белорусском интернет-пространстве чата «Лепель Телеграмм», участниками которого являются более полутора тысяч человек. С 13 октября с чатом стали происходить странные вещи, началась подозрительная активность троллей. И это после прошедших в Лепеле акций.

Вот, какие объяснения «Витебский курьер» получил от администрации «Лепель Телеграмм»:

«А началось всё так. Мне написал главный админ. Написал «здравствуйте» и в обычный чат. Я сразу насторожился, так как мы давно с ним на «ты» и списываемся в секретном чате. Я ответил в секретный чат. Далее содержание секретного чата:

Я (админ): — Привет.

Главный админ: — Как вы там?

Я (админ): — Да нормально. Пока живы.

Главный админ: — К сожалению. Премию хоть платят?

Я (админ): — Какую премию?

И он закрыл секретный чат.

Через 1-2 минуты мы потеряли админки.»

Далее в бот обратной связи с аккаунта создателя был прислан скриншот, что мол он видит все действия. Но действия уже бывшей администрации были вызваны тем, что активизировались тролли в чате и так называемые «прыгуны». Контроль над чатом потерян, мы не знаем кто там… Хотим оповестить людей, что теперь непонятно кто имеет контроль над чатом.

Что касается самого создателя чата «Лепель Телеграм», то, по некоторым неофициальным сведениям, он задерживался силовиками не один раз. В настоящее время в сети он неактивен. К тому же, вероятно, на него оказывалось давление со стороны властей. Где он сейчас, что с ним происходит, точно неизвестно.

Бывшие админы чата еще раз обращаются к пользователям и сообщают, что контроль над чатом ими утерян, утрачены и права администраторов. Они рекомендуют всем покинуть чат, либо не вступать в контакт с администрацией.