Жительница Полоцка Витебской области перевела телефонным мошенникам более 600 долларов

Нас каждый раз предупреждают о «разводах» по телефону, но мы продолжаем верить злоумышленникам. На этот раз в их сети попалась 66-летняя полочанка.

По информации УВД Витебского облисполкома, на мобильный телефон женщины поступил звонок с неизвестного номера. Ей сообщили, что в столице России состоялся суд над недобросовестными производителями биологически активных добавок. Их, якобы, накажут, а пострадавшим вернут солидную компенсацию. Чтобы получить большие деньги, сначала нужно самой покупательнице БАДов (причем, женщина не была уверена, что их приобретала, но предложением заинтересовалась) перевести 600 долларов. Пенсионерка согласилась на транзакцию. После этого ей позвонили еще раз и предложили оплатить страховку. На этот раз она насторожилась и стала через Интернет наводить справки. Никаких сведений о громком судебном деле над производителями БАДов не нашла и обратилась в милицию. В настоящий момент по данному факту возбуждено уголовное дело.